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27 июня 2025, 18:30

В Украине с 1 сентября вводят обязательную военную подготовку для студентов

27 июня 2025, 18:30
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фото: иллюстративное
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С 1 сентября в Украине студенты вузов будут проходить базовую военную подготовку с теорией, практикой и стрельбами

Это предусмотрено мобилизационным законом 3633-IX, который вступил в силу 18 мая 2024 года, передает RegioNews.

В нем упразднили срочную службу и заменили ее базовой военной службой с обязательной подготовкой для студентов. Согласно закону молодые люди должны проходить базовую общевоенную подготовку, которая стартует именно с 1 сентября 2025 года.

С 1 сентября в Украине вводится базовая военная подготовка для студентов вузов. Программа будет включать теоретическую и практическую составляющие, которые продлятся в течение года, в частности, во время летних каникул в учебных центрах Вооруженных сил Украины.

Учебная программа состоит из 90 часов теории – лекции, семинары и зачеты, а также 210 часов практических занятий, охватывающих строевую подготовку, стрельбы и другие военные навыки. Практика будет проходить с мая по октябрь, что позволяет студентам совместить ее с учебным процессом.

Обязательная военная подготовка касается молодых мужчин в возрасте от 18 лет, которые пригодны по состоянию здоровья. Она предназначена для студентов дневной или дуальной формы обучения.

Курс теоретической подготовки

После успешного завершения курса студенты будут принимать военную присягу и получать статус военнообязанных. Призыв на срочную службу для них откладывается до 25 лет, или они могут пойти служить добровольно. Важно, что отказ от прохождения военной подготовки или неудовлетворительные результаты могут стать основанием для отчисления из рядов студентов. Во время практики на студентов распространяется действие уставов Вооружённых сил Украины.

Необходимые навыки для студентов

Эта новая норма означает, что теперь обучение в высших учебных заведениях предусматривает не только академические зачеты, но и военную подготовку с реальными стрельбами и другими военными упражнениями.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине депутат облсовета ради имиджа начала фиктивно служить в ВСУ.

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