Кабмин обязал операторов блокировать спам и фейковые звонки
Кабинет министров Украины принял постановление, усиливающее защиту абонентов от спама, рекламы, мошеннических звонков и незаконного списания средств
Об этом сообщили в Минцифре, передает RegioNews.
Согласно новым правилам, операторы обязаны блокировать спам-звонки. Компании, совершающие обзвон, должны заключить договор с оператором и зарегистрировать номера. Если пользователь получил спам, он может обратиться к оператору, который заблокирует номер нарушителя.
Изменения также касаются жителей зон боевых действий – им не будут отключать SIM-карты из-за неуплаты. При первом подключении к сети оператор предоставит бесплатный стартовый пакет для связи с семьей. Кроме того, в договоре с оператором будет указана скорость Интернета. Если она ниже заявленной, абонент может подать жалобу в Нацкомиссию или обратиться в суд.
Пользователи также могут контролировать расходы через личный кабинет, где можно просмотреть начисления и отменить ненужные платные услуги.
Постановление вступит в силу после публикации. Минцифра отмечает, что нововведения должны сделать мобильную связь более прозрачной и безопасной для украинцев.
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