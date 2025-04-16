фото: Олена Шуляк

У 2025 році на виплату грошової компенсації за житло для ветеранів війни та родин загиблих Героїв виділено майже 4 млрд грн. Це дозволить 1600 родинам наших захисників отримати кошти на власне житло

Про це повідомила очільниця партії "Слуга Народу", народна депутатка Олена Шуляк, передає RegioNews.

За її словами, в середньому на оселю виділяється близько 2,5 млн грн. Для того щоб потрапити до списку отримувачів компенсації на придбання житла, необхідно звернутися до виконавчого комітету місцевої ради за місцем проживання.

Очільниця "Слуги Народу" зазначила, що кошти на придбання власного житла можуть отримати учасники бойових дій, які мають інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, отриманих під час стримування збройної агресії РФ, а також члени родин полеглих Героїв. Цією програмою можуть скористатися тільки ті ветерани та ветеранки, які стоять на квартирному обліку.

"Житлове питання для ветеранів в Україні залишається вкрай актуальним, особливо в умовах війни. Багато з них втратили житло, стали внутрішньо переміщеними особами, або ніколи не мали власної нерухомості. Наші захисники і захисниці чекають від держави конкретних рішень. Вирішення житлового питання – це не просто акт соціальної підтримки, а прояв поваги та подяки", – наголосила Олена Шуляк.

Політикиня додала, що ветерани війни також можуть отримати компенсацію за оренду. Право на неї мають захисники, які втратили чи мають пошкоджене житло внаслідок війни, або їхнє житло залишилось на тимчасово окупованих територіях, в зоні бойових дій і, відповідно, вони не можуть там проживати, а також військові, які проходять реабілітацію далеко від свого постійного місця проживання, воїни, які вже звільнені з військової служби, але ще не отримали статусу учасника бойових дій, ветерани з інвалідністю та звільнені з російського полону.

У партії "Слуга Народу" пояснили, що сума виплат залежить від місця розташування орендованого житла. Зокрема у Києві, Дніпрі, Львові, Одесі захисники можуть отримати понад 6 тис. гривень, в інших обласних центрах понад 4 тис. гривень і, відповідно, у решті населених пунктів більше ніж 3 тис. грн. Якщо військовий орендує житло менше ніж на місяць, компенсація виплачуватиметься пропорційно кількості днів проживання.

В партії "Слуга Народу" раніше повідомляли, що українці, які планують відбудувати зруйнований через війну будинок на власній землі, відтепер можуть подавати заявки на отримання компенсацій за програмою "єВідновлення". Перші 600 родин уже мали отримати кошти.