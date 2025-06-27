Шахрайські збори для Назарія Гусакова: Нацполіція проводить обшуки у друзів і знайомих

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Правоохоронці проводять обшуки у Львові та Києві за місцями проживання Назарія Гусакова й близьких людей, яких він залучив до збору коштів для закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії (СМА)

Про це інформує Національна поліція України, передає RegioNews.

Наразі обшуки тривають у близьких друзів і знайомих Гусакова, банківські картки яких він використовував для отримання благодійних внесків. Також триває перевірка особи, яка допомагала підозрюваному в переказі готівкових та безготівкових коштів, зібраних на донати в криптовалюту.

"Дії поліцейських спрямовані на документування можливих фактів нецільового використання благодійних коштів, а також встановлення місцеперебування осіб, які можуть бути причетні до ймовірної злочинної діяльності", ― йдеться в повідомленні.

Водночас Державна служба фінансового моніторингу перевіряє рух коштів за банківськими рахунками Назарія Гусакова та інших осіб, які могли бути задіяні в зборі пожертв.

Наразі встановлюється коло потерпілих, які могли постраждати від шахрайських дій.

Правоохоронці закликають всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу у закупівлі дороговартісного препарату для лікування СМА. Попередньо, Гусаков відмивав гроші через щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

Нещодавно Львівський міський голова Андрій Садовий поділився новими деталями щодо Назарія Гусакова, проти якого відкриті кримінальні провадження, який перебуває в Італії.