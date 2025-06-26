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26 червня 2025, 22:20

У Сумах благодійна організація привласнила понад 1,6 млн грн пожертв для ЗСУ

26 червня 2025, 22:20
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фото: Нацполіція
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Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом жителям Сум, які привласнили понад 1,6 млн грн благодійних пожертв для Сил оборони України

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, фігуранти створили благодійну організацію для збору благодійних внесків нібито для потреб ЗСУ та постраждалим від війни. Понад 1,6 млн грн зловмисники витратили на власні потреби.

"Готується клопотання до суду про обрання їм запобіжних заходів", — йдеться в повідомленні.

За незаконне використання з метою отримання прибутку благодійних пожертв фігурантам загрожує позбавленням волі до семи років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Одещині викрили керівника благодійного фонду, який привласнив 3,4 млн грн пожертв для ЗСУ.

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