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27 июня 2025, 10:20

Мошеннические сборы для Назария Гусакова: Нацполиция проводит обыски у друзей и знакомых

27 июня 2025, 10:20
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фото: Нацполиция
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Правоохранители проводят обыски во Львове и Киеве по местам жительства Назария Гусакова и близких людей, которых он привлек к сбору средств для закупки дорогостоящего препарата для лечения спиральной мышечной атрофии (СМА)

Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

В настоящее время обыски продолжаются у близких друзей и знакомых Гусакова, банковские карточки которых он использовал для получения благотворительных взносов. Также идет проверка лица, которое помогало подозреваемому в переводе наличных и безналичных средств, собранных на донаты в криптовалюту.

"Действия полицейских направлены на документирование возможных фактов нецелевого использования благотворительных средств, а также установление местонахождение лиц, которые могут быть причастны к вероятной преступной деятельности", - говорится в сообщении.

В то же время, Государственная служба финансового мониторинга проверяет движение средств по банковским счетам Назария Гусакова и других лиц, которые могли быть задействованы в сборе пожертвований.

В настоящее время устанавливается круг потерпевших, которые могли пострадать от мошеннических действий.

Правоохранители призывают всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий или имеет любую информацию, которая может помочь следствию, обращаться к следователю Главного следственного управления по телефону: 099 302 15 24.

Напомним, ранее правоохранители возбудили два уголовных производства по фактам сбора средств для львовянина Назария Гусакова, который заявлял о необходимости закупки дорогостоящего препарата для лечения СМА.

Недавно Львовский городской голова Андрей Садовый поделился новыми деталями относительно Назария Гусакова, против которого возбуждены уголовные производства, находящегося в Италии.

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