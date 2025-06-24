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24 червня 2025, 15:57

Скандал зі зборами Гусакова: мер Львова Садовий розповів, куди і чому виїхав активіст

24 червня 2025, 15:57
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Фото з відкритих джерел
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Львівський міський голова поділився новими деталями щодо Назарія Гусакова, проти якого відкриті кримінальні провадження. Зараз він знаходиться в Італії

Про це повідомляє мер Львова Андрій Садовий, передає RegioNews.

Як розповів Андрій Садовий, міська рада звернулась з офіційними запитами до посольств України в Італії та Італії в Україні, щоб з’ясувати, чи перебуває Назар на якійсь державній або муніципальній програмі підтримки.

У львівській мерії готові й надалі забезпечувати Назарія Гусакова необхідними ліками. Проте видача препаратів можлива лише у Львові. Сімейна лікарка Гусакова також підтвердила поїздки до Італії, які відбувались також і раніше.

"Минулого тижня я коротко поспілкувався з Назаром — він підтвердив, що зараз перебуває за кордоном. Його сімейна лікарка також знає, що він неодноразово їздив до Італії на короткий час. Наскільки розуміємо, там живе його мама. Це важливо: він не виїхав після того, як розгорівся скандал — це була запланована поїздка, яка відбулася ще до того, як почали з’являтися публічні підозри про можливе зловживання. Хлопець підтвердив, що йому потрібне лікування і він має намір повернутися за ним", - пише Садовий.

Нагадаємо, раніше правоохоронці розпочали два кримінальні провадження за фактами збору коштів для львів'янина Назарія Гусакова, який заявляв про потребу у закупівлі дороговартісного препарату для лікування спіральної м’язової атрофії (СМА). Попередньо, Гусаков відмивав гроші через щонайменше чотири фінансові установи та цифрові сервіси.

На ситуацію також відреагував Володимир Зеленський. Сам Гусаков виїхав за кордон 13 червня. Слідчі продовжують розслідування.

Також RegioNews писало про те, які уроки українцям варто винести з історії Назарія Гусакова.

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