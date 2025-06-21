Пшениця в Україні стрімко дешевшає - чому
В Україні фіксують здешевлення пшениці. Експерти пояснили, чому так відбувалось
Про це повідомляє agronews, передає RegioNews.
Аналітики зазначили, що в середині червня в Україні знижувалась ціна пшениці. За словами експертів, був невисокий попит трейдерів, які очікували нового врожаю. При цьому пропозиція була недостатньою.
Ціни на пшеницю 2 класу фіксувалися в межах 10000-11300 грн/т СРТ, а на фуражну пшеницю – в межах 9200-10200 грн/т СРТ.
Нагадаємо, що в Україні подорожчала капуста. У червні популярний овоч продають по 10-20 гривень за кілограм. Це на 29% більше, аніж минулі тижні.
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