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27 июня 2025, 04:20

В Украине ощутимо выросли цены на продукты: на сколько изменились ценники

27 июня 2025, 04:20
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Иллюстративное фото
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В Украине снова выросли цены на продукты. Особенно это касается мяса и молочных продуктов

Об этом сообщает Главред, передает RegioNews.

В мае производители промышленных товаров подняли цены в среднем на 28,9%, если сравнивать с этим же периодом прошлого года. В пищевой промышленности ценники выросли на 21,9%.

Больше всего подорожали мясные изделия (+21,4%). Молочная продукция подорожала на 19,2%, хлеб и мучные изделия – на 17,7%, напитки – на 9,8%, сахар – на 8,6%.

При этом специалисты отметили, что оптовые цены отражаются в розничных магазинах с задержкой. Потому потребители могут почувствовать разницу через несколько месяцев.

В среднем за год продукты и алкогольные напитки подорожали на 22,1%. Более всего подорожали яйца почти на 86%, овощи и подсолнечное масло на 35,4%, фрукты на 33,5%, сливочное масло на 28,5%.

Напомним, на украинском рынке уже появились ранние арбузы. В конце июня на оптовом рынке во Львове стоимость за килограмм составила 35 гривен. При этом эксперты полагают, что низкими цены в этом году не будут.

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