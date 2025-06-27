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27 червня 2025, 04:00

Воїни ССО показали, як нищать "жирні цілі" РФ на прикордонні

27 червня 2025, 04:00
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скріншот із відео
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Бійці Сил спеціальних операцій ЗСУ завдають нищівних ударів по позиціях російських окупаційних військ на прикордонні

Про це повідомив пресцентр Сил спеціальних операцій Збройних сил України, передає RegioNews.

Серед знищених та уражених цілей:

  • РЛС "Зоопарк";
  • САУ 2С1 "Гвоздика";
  • гаубиця Д-30;
  • велика кількість ворожої піхоти.

"На відео професійна робота екіпажів FPV та розвідувальних БПЛА з коригування вогневих засобів по ворожим цілям", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні бійці ССО знищили штурмову групу росіян під Покровськом.

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