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27 июня 2025, 04:00

Воины ССО показали, как уничтожают "жирные цели" РФ на пограничье

27 июня 2025, 04:00
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скриншот с видео
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Бойцы Сил специальных операций ВСУ наносят сокрушительные удары по позициям российских оккупационных войск на пограничье

Об этом сообщил пресс-центр Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, передает RegioNews.

Среди уничтоженных и пораженных целей:

  • РЛС "Зоопарк";
  • САУ 2С1 "Гвоздика";
  • гаубица Д-30;
  • большое количество вражеской пехоты.

"На видео профессиональная работа экипажей FPV и разведывательных БпЛА по корректировке огневых средств по вражеским целям", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне бойцы ССО уничтожили штурмовую группу россиян под Покровском.

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