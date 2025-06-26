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26 червня 2025, 19:27

Неочікувана шпаргалка: на НМТ "зловили" абітурієнта із таблицею множення

26 червня 2025, 19:27
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Під час НМТ цьогоріч зафіксували кілька випадків порушень. Один з абітурієнтів навіть дуже здивував організаторів оцінювання

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна, передає RegioNews.

За словами директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко, в одного з учасників НМТ знайшли шпаргалку з таблицею множення. За її словами, ця шпаргалка здивувала абсолютно всіх організаторів оцінювання.

Тетяна Вакуленко зазначила, що ця ситуація наштовхує на питання про реальний рівень базових знань у частини школярів. При цьому вона додала, що порушники зі шпаргалками є щороку, але їхня кількість невелика.

На думку директорки УЦОЯО, якщо абітурієнт не може виконати завдання на рівень 5-7 класів шкільної програми, то краще відкласти вищу освіту.

"На мій погляд, якщо вступник або вступниця не здатні виконати завдання 5, 6, 7 класів, то, напевно що, потрібно дещо почекати з вищою освітою і потрібно надолужити шкільні програми для того, щоб комфортно себе почувати у закладах вищої освіти", - каже Тетяна Вакуленко.

Нагадаємо, раніше говорили про те, що в Україні можуть змінити формат НМТ. Причиною є надмірна тривалість і навантаження. Адже зараз тест триває до чотирьох годин поспіль. Наразі обговорюють можливість зробити так, щоб мультипредметний тест тривав до чотирьох днів, щоб зменшити навантаження на учасників та організаторів.

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