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Єлизавета Окпокоро каже, що жага до навчання була з дитинства, потрібна була лише підтримка близьких

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Відомо".

Дівчина закінчила Дніпровський ліцей № 139, але навчалась у ньому з 8 класу. До цього я була ученицею Дніпровського ліцею імені П’єра де Кубертена № 142.

"Я почала ретельно вивчати кожен із шкільних предметів самостійно, без репетиторів. Глибша підготовка саме до НМТ розпочалася влітку після 10-го класу – тоді я почала перечитувати історію. На початку 11-го класу дивилась вебінари на YouTube-каналах ("Learn", "TurboZNO", "ZNO Hub"). Також "ZNO Hub" проводив кілька безкоштовних всеукраїнських пробних НМТ", - каже Єлизавета.

Щодо математики, української мови й історії, то дніпрянка відвідувала безкоштовні курси для учнів програми "Інтелект України" ще із другого семестру 10-го класу.

За словами випускниці, найскладнішою для неї виявилась англійська мова.

"Щодо найлегших, то це, звісно, три предмети (математика, українська мова та історія України - ред.), за якими я отримала 200 балів", - каже вона.

Випускниця з Дніпра каже, що всі вчителі були дуже задоволені результатом.

"Щиро вітали мене, раділи, що я так успішно склала НМТ. Щодо батьків – вони теж дуже раділи. Я вважаю, що це й їхня заслуга, адже підтримка батьків та вчителів важлива для збереження психологічного стану", - зазначає вона.

Головна мотивація Єлизавети – вступити в університет на бюджет. Вона вже обрала виш – це Дніпровський університет імені Олеся Гончара. Спеціальність – вчитель математики.

Майбутнім випускникам Єлизавета Окпокоро радить чітко усвідомити свою мету: для чого складаєте НМТ, в який університет хочете вступити, чого прагнете. Також на її думку важлива самоорганізація: розуміти, як правильно готуватись, коли потрібна допомога вчителя чи репетитора.

Як повідомлялось, у Дніпрі випускниця ліцею набрала максимальну кількість балів з НМТ із трьох предметів.