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В Україні готується реформа освіти для старших класів. Тепер діти зможуть отримувати фах одразу в школі

Про це повідомляє Новини.LIVE, передає RegioNews.

Українські школярі з 2027 року зможуть обирати між академічним та професійним напрямком навчання в школі. Таким чином, можна буде поєднати здобуття повної середньої освіти з фахом.

За словами очільниці директорату професійної освіти МОН Ірини Шумик, йдеться про ті сфери, де зараз є дефіцит кадрів. Це, зокрема, будівництво, електрика, кулінарія, слюсарна справа.

"Це складні професії, які вимагають технічних знань, практичних навичок і роботи з обладнанням", - каже Шумик, додаючи, що зарплати в цих сферах часто можуть перевищувати оплату праці спеціалістів з вищою освітою.

Реформа передбачає, що будуть заклади двох типів: академічний ліцей — для поглибленого вивчення предметів та підготовки до вступу в університет; професійний ліцей — для здобуття атестата й диплома кваліфікованого працівника одночасно.

При цьому професійні знання планують інтегрувати із загальноосвітніми. Наприклад, фізику вивчатимуть через прикладні завдання.

Нагадаємо, раніше МОН оновило правила дистанційного навчання під час війни. Зокрема, тепер, діти за кордоном можуть вчитися дистанційно або за українознавчим компонентом (до 8 годин на тиждень). Українські школярі зможуть продовжувати дистанційне навчання у своїй школі, якщо в закладі немає укриття.