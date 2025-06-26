В Україні затримали 14-х організаторів схем ухилення від мобілізації

фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували 8 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. За результатами комплексних заходів затримано 14 організаторів оборудок.

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігуранти продавали чоловікам "послуги" з уникнення призову на підставі підроблених документів або втечі за кордон поза пунктами пропуску.

Зловмисники діяли на Кіровоградщині, Київщині, Черкащині, Закарпатті, Львівщині, Закарпатті та Прикарпатті.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області затримали водія, який за 6000 доларів намагався переправити за кордон чоловіка призовного віку.