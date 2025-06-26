В Украине задержали 14 организаторов схем уклонения от мобилизации

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Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали 8 новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны 14 организаторов сделок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигуранты продавали мужчинам "услуги" по избежанию призыва на основании поддельных документов или бегства за границу вне пунктов пропуска.

Злоумышленники действовали в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Закарпатской, Львовской, Закарпатской и Прикарпатской областях.

В настоящее время всем задержанным доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ивано-Франковской области задержали водителя, который за 6000 долларов пытался переправить за границу мужчину призывного возраста.