11:33  26 июня
Из-за непогоды в Украине обесточены десятки городов и сел
11:14  26 июня
В Киеве будут судить руководство "Киевзеленстроя", которое годами обогащалось на "откатах" из бюджета столицы
05:05  26 июня
На Тернопольщине в Днестре утонул дедушка, спасавший внука
UA | RU
UA | RU
26 июня 2025, 13:39

В Украине задержали 14 организаторов схем уклонения от мобилизации

26 июня 2025, 13:39
Читайте також українською мовою
фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

Служба безопасности и Национальная полиция ликвидировали 8 новых схем уклонения от мобилизации в разных регионах Украины. По результатам комплексных мероприятий задержаны 14 организаторов сделок.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Фигуранты продавали мужчинам "услуги" по избежанию призыва на основании поддельных документов или бегства за границу вне пунктов пропуска.

Злоумышленники действовали в Кировоградской, Киевской, Черкасской, Закарпатской, Львовской, Закарпатской и Прикарпатской областях.

В настоящее время всем задержанным доложено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Ивано-Франковской области задержали водителя, который за 6000 долларов пытался переправить за границу мужчину призывного возраста.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
уклонение от мобилизации схема СБУ полиция
СБУ и Нацполиция проводят проверки в центре Киева: что нужно знать
26 июня 2025, 10:07
В Киевской области разоблачили коррупционную схему с военно-врачебной комиссией
25 июня 2025, 18:29
В столице разоблачили дельцов, "торговавших инвалидностью"
24 июня 2025, 17:57
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
На Закарпатье будут судить экс-чиновника, незаконно передавшего в частную собственность заповедные земли
26 июня 2025, 13:49
Чернышев - второй после Кириленко, кого не уволили по факту подозрения
26 июня 2025, 13:45
В Киеве многоэтажку разрушили обломки сбитой ракеты — Воздушные силы
26 июня 2025, 13:31
На Прикарпатье задержали водителя, который за 6000 долларов пытался переправить за границу мужчину призывного возраста
26 июня 2025, 13:21
Почему от замены правительства не стоит ожидать ничего хорошего и ничего плохого
26 июня 2025, 12:59
В Кременчуге ТЦК проверит транспортный колледж из-за большого количества студентов 25+
26 июня 2025, 12:55
Во Львовской области будут судить полицейского, который на патрульном авто сбил подростка
26 июня 2025, 12:44
На Сумщине правоохранители разоблачили группировку, продававшую наркотики военным
26 июня 2025, 12:32
На Донетчине дрон РФ попал в многоэтажку: пятеро раненых.
26 июня 2025, 12:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »