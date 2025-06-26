Силы ПВО обезвредили ночью 24 из 41 БПЛА
В ночь на 26 июня россияне атаковали Украину 41-м ударным БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Командование Воздушных сил ВСУ.
Отмечается, что воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 24 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, юге и севере страны:
- 8 — сбито огневыми средствами поражения,
- 16 — локационно потерянные/подавленные РЭБ.
Основное направление удара – прифронтовые территории Донецкой и Харьковской областей. Зафиксировано попадание ударных БПЛА противника в 7 локациях.
Напомним, российская армия за минувшие сутки, 25 июня, убила двух жителей Донецкой области, еще 14 человек получили ранения.
Оккупанты нанесли почти 60 ударов по Сумщине: есть разрушенияВсе новости »
26 июня 2025, 09:09Россияне обстреляли Херсон: пострадала 71-летняя женщина
26 июня 2025, 08:02В Генштабе ВСУ назвали потери РФ по состоянию на 26 июня
26 июня 2025, 07:42
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
На Львовщине полицейский автомобиль сбил подростка: парня госпитализировали
26 июня 2025, 12:11На Сумщине украинские десантники взяли в плен 15 оккупантов
26 июня 2025, 11:54Из-за непогоды в Украине обесточены десятки городов и сел
26 июня 2025, 11:33Будут судить одного из участников преступной организации по "делу вышек Бойко", завладевшего 404 млн долларов
26 июня 2025, 11:29В Киеве будут судить руководство "Киевзеленстроя", которое годами обогащалось на "откатах" из бюджета столицы
26 июня 2025, 11:14Фейковое свидание со смертельным планом: СБУ задержала агента РФ
26 июня 2025, 10:49Саммит НАТО. Почему мирные переговоры не начнутся раньше конца года
26 июня 2025, 10:43В Закарпатье злоумышленники под видом доставки хлеба перевозили до границы уклонистов
26 июня 2025, 10:39"Резерв+" временно не работает: что говорят в Минобороны
26 июня 2025, 10:28
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова