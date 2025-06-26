Синоптики предупреждают об опасных метеоявлениях в Украине

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В четверг, 26 июня, в Украине прогнозируются опасные погодные условия. Днем в большинстве регионов страны, кроме западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр,

передает RegioNews.

Учитывая погодные условия, объявлен уровень опасности (желтый).

По информации синоптиков, сильный ветер может привести к осложнениям в работе энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также отразиться на движении транспорта.

Граждане призывают быть внимательными на улицах, избегать пребывания под деревьями, рекламными щитами и линиями электропередач.

Напомним, по прогнозам синоптиков, в Украину возвращается жара. Так, 3-4 июля в большинстве областей ожидается +28…+34 градуса.