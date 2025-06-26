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На украинском рынке уже появились ранние арбузы. Эксперты рассказали, что будет с ценами в этом году

Об этом сообщает agronews, передает RegioNews.

Первые арбузы уже появились на украинском рынке. На 20 июня на оптовом рынке во Львове стоимость за килограмм составила 35 гривен. Фермеры планируют вдвое увеличить площади бахчевыми культурами и другими овощами. Однако это не означает, что цены станут ниже.

По словам руководителя департамента сельского хозяйства Херсонской ОГА Дмитрия Юнусова, вся продукция будет уходить на внутренний рынок. Ведь Херсонщина не сможет добиться потенциала для экспорта. В среднем в 2025 году планируется собрать 10 тонн арбузов.

Юнусов также добавил, что увеличение количества производства арбузов херсонских вряд ли повлияет на уменьшение их стоимости. Потому цены, как и в прошлом году, скорее всего, будут на высоком уровне.

Напомним, ранее сообщалось о подорожании яблок. Только за несколько недель цена выросла до более чем 100 гривен за килограмм. Стоимость выросла на 75%.