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25 июня 2025, 18:47

Встреча Трампа и Зеленского: о чем говорили лидеры в Гааге

25 июня 2025, 18:47
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Фото: ОП
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Дональд Трамп и Владимир Зеленский все же встретились во время саммита НАТО. Президент Украины поделился первыми впечатлениями об этом разговоре

Об этом сообщает президент Украины Владимир Зеленский, передает RegioNews.

По словам президента Украины, встреча с Дональдом Трампом была продолжительной и содержательной. Он отметил, что они обсудили все важные вопросы. В частности, о защите наших людей.

"Ценим внимание и готовность помогать приближению мира. Детали – впоследствии", – написал президент.

Следует отметить, что в СМИ появилась информация, что Зеленский показывал Трампу доказательства того, что россияне вместо тел украинцев передали Киеву тела российских военных.

Также Дональд Трамп тоже успел прокомментировать журналистам эту встречу. По его словам, разговор был отличным. Президент США также назвал Зеленского "очень милым". Он также сказал, что США проверят, могут ли Украине предоставить ракеты для систем Patriot.

"Если я смогу, я поговорю с Путиным сможем ли мы прекратить войну", - добавил Трамп.

Напомним, что ранее президент Украины встречался с президентом Евросовета Антониу Коштой, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен и Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Основной темой их беседы стали новые санкции против РФ.

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