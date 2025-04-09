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В середу, 9 квітня, у Шевченківському районному суді Львова відбулося чергове засідання у справі про вбивство Ірини Фаріон

Про це передає RegioNews із посиланням на Суспільне.

Суд продовжив запобіжний захід обвинуваченому у злочині В’ячеславу Зінченку – він залишиться під вартою щонайменше до 8 червня.

Як зазначається, засідання розпочалося о 10:35. Один з адвокатів Зінченка, Ігор Сулима, був відсутній, натомість інтереси підозрюваного представляв Юрій Немировський.

Перед початком слухання Немировський повідомив, що його підзахисний погано почувається. Сам Зінченко пояснив затримку свого прибуття до суду тим, що йому надавали медичну допомогу.

О 10:55 суддя пішов до нарадчої кімнати, а після повернення оголосив рішення – тримання під вартою продовжено до 8 червня.

Також адвокат Юрій Немировський зачитав клопотання про перенесення судового розгляду у зв’язку з незадовільним станом здоров’я Зінченка. Суд задовольнив клопотання. Наступне засідання у справі призначене на 29 квітня.

Нагадаємо, 26 грудня правоохоронці завершили розслідування резонансного вбивства громадської діячки, колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Після перекваліфікації злочину 18-річного жителя Дніпра В’ячеслава Зінченка обвинувачують в умисному вбивстві з мотивів національної нетерпимості. Хлопцеві загрожує довічне ув'язнення.

Раніше мати В’ячеслава Зінченка Олена заявляла, що адвокати мають нові докази невинуватості її сина.