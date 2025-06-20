На вихідних зі столиці до Львова курсуватиме додатковий швидкий поїзд
Національний перевізник "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №292/291 Львів — Київ — Львів на 21 та 22 червня
Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.
Поїзд №291 Київ — Львів курсуватиме за таким розкладом:
- відправлення — 09:14;
- прибуття — 17:04.
Поїзд №292 Львів — Київ має наступний графік:
- відправлення — 13:15;
- прибуття — 20:37.
"У складі поїзда — купейні вагони з кондиціонуванням повітря, однак у сидячому форматі", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні місця — біля дверей купе.
Придбати квитки на всі рейси можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.
Нагадаємо, через підвищений попит "Укрзалізниця" вже додала вагони на поїзд Київ — Львів.
Раніше "Укрзалізниця" призначила пасажирські поїзди на літній сезон.