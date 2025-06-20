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20 червня 2025, 07:15

На вихідних зі столиці до Львова курсуватиме додатковий швидкий поїзд

20 червня 2025, 07:15
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фото: Укрзалізниця
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Національний перевізник "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкий поїзд №292/291 Львів — Київ — Львів на 21 та 22 червня

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця", передає RegioNews.

Поїзд №291 Київ — Львів курсуватиме за таким розкладом:

  • відправлення — 09:14;
  • прибуття — 17:04.

Поїзд №292 Львів — Київ має наступний графік:

  • відправлення — 13:15;
  • прибуття — 20:37.

"У складі поїзда — купейні вагони з кондиціонуванням повітря, однак у сидячому форматі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що непарні місця розташовані біля вікна, а парні місця — біля дверей купе.

Придбати квитки на всі рейси можна у мобільному застосунку, на офіційному сайті "УЗ" та в квиткових касах вокзалів.

Нагадаємо, через підвищений попит "Укрзалізниця" вже додала вагони на поїзд Київ — Львів.

Раніше "Укрзалізниця" призначила пасажирські поїзди на літній сезон.

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