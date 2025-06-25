фото: скриншот с видео/Сергей Флеш

Россия стала применять модифицированные дроны типа "Шахед" с камерой и радиоуправлением

Об этом сообщил эксперт по связи, известный под псевдонимом "Флэш", передает RegioNews.

По его словам, подобный дрон впервые зафиксирован во время атаки на Краматорск.

"Противник показывает применение Шахеда (черного цвета) с камерой на радиоуправлении по Краматорску", - отметил он.

При этом эксперт уточняет, что речь идет не о дорогих иранских моделях с элементами искусственного интеллекта серии MS, а о потенциально серийном и значительно более дешевом российском варианте.

По оценке эксперта, для реализации такого варианта россиянам достаточно добавить в БПЛА базовый радиоинтерфейс. Стоимость таких комплектов на китайском рынке начинается от 7 тысяч долларов.

"Российский полетный контроллер Герани изначально имеет интерфейс онлайн управления БПЛА", - подчеркнул он.

Вместе с тем "Флэш" обращает внимание на слабое место этой технологии:

"Все, что управляется по радио, можно задавить РЭБ".

Таким образом, средства радиоэлектронной борьбы остаются эффективным инструментом противодействия подобным дронам.

Напомним, Украина запускает в производство ракету "Сапсан": первые боевые испытания уже состоялись.