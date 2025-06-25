12:47  25 июня
На Ровенщине двое детей попали в больницу из-за ботулизма
09:05  25 июня
В Тернополе фургон выехал на тротуар и сбил 5-летнего ребенка
07:39  25 июня
В Украине объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра: перечень областей
UA | RU
UA | RU
25 июня 2025, 17:16

По Краматорску РФ запустили "Шахед" с радиоуправлением: эксперты обнаружили новую модификацию дрона

25 июня 2025, 17:16
Читайте також українською мовою
фото: скриншот с видео/Сергей Флеш
Читайте також
українською мовою

Россия стала применять модифицированные дроны типа "Шахед" с камерой и радиоуправлением

Об этом сообщил эксперт по связи, известный под псевдонимом "Флэш", передает RegioNews.

По его словам, подобный дрон впервые зафиксирован во время атаки на Краматорск.

"Противник показывает применение Шахеда (черного цвета) с камерой на радиоуправлении по Краматорску", - отметил он.

При этом эксперт уточняет, что речь идет не о дорогих иранских моделях с элементами искусственного интеллекта серии MS, а о потенциально серийном и значительно более дешевом российском варианте.

По оценке эксперта, для реализации такого варианта россиянам достаточно добавить в БПЛА базовый радиоинтерфейс. Стоимость таких комплектов на китайском рынке начинается от 7 тысяч долларов.

"Российский полетный контроллер Герани изначально имеет интерфейс онлайн управления БПЛА", - подчеркнул он.

Вместе с тем "Флэш" обращает внимание на слабое место этой технологии:

"Все, что управляется по радио, можно задавить РЭБ".

Таким образом, средства радиоэлектронной борьбы остаются эффективным инструментом противодействия подобным дронам.

Напомним, Украина запускает в производство ракету "Сапсан": первые боевые испытания уже состоялись.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
шахед Краматорск радиоуправление БПЛА Герань-2 дрон война
На Херсонщине из-за атаки вражеского беспилотника ранен 38-летний мужчина
25 июня 2025, 13:55
Скандал между Безуглой и Тополем набирает обороты: в ход пошли старые судебные дела и темы психиатрии.
25 июня 2025, 13:41
На Донетчине пограничники уничтожили российский комплекс РЭБ "Житель"
25 июня 2025, 13:05
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
На Закарпатье пограничники задержали троих нелегалов из Индии
25 июня 2025, 17:52
Жителя Винницы будут судить за неуплату 4,5 млн грн налогов
25 июня 2025, 17:45
В Украину возвращается жара до +34 градусов
25 июня 2025, 17:30
До Чернышева не было никаких вопросов: журналисты рассказали, как министр, получивший подозрение от НАБУ, посидел на заседании правительства
25 июня 2025, 17:27
В сети показали последствия российской атаки на Запорожье
25 июня 2025, 16:54
В Киеве пытались взорвать бойца "Азова": взрывчатка была спрятана в мопеде
25 июня 2025, 16:46
Любимый министр Зеленского Чернышев попросил перенести заседание по избранию меры пресечения
25 июня 2025, 16:40
В Киеве меняется стоимость проезда в городском транспорте
25 июня 2025, 16:33
"Уважаемый бизнес, с вас соберут на 150 миллиардов больше": правительство одобрило изменения в Бюджет на 2025 год – что предлагается
25 июня 2025, 16:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »