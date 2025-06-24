Українські підприємці чекають змін у податковому законодавстві: подробиці

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19 червня в Києві відбувся круглий стіл, організований Комітетом Верховної Ради з питань економічного розвитку. У заході взяли участь депутати, чиновники, бізнесмени та експерти, які обговорювали переваги і недоліки різних систем оподаткування в Україні

Про це інформує RegioNews.

Так, заступник міністра економіки Андрій Телюпа повідомив, що у травні 2025 року через систему "Пульс" зібрали понад 100 тисяч оцінок від підприємців. Найбільше скарг було на високий рівень податкового навантаження та непередбачувані дії держави.

Також міжнародні дослідження показують, що українським підприємцям доводиться витрачати у чотири рази більше часу на податкову звітність, ніж у країнах Європейського Союзу.

Економіст Володимир Дубровський пояснив, що спрощена система оподаткування — це не пільга, а реальна допомога для малого бізнесу, яка дозволяє економити на бухгалтерії і захищає від зловживань. Він також зазначив, що податки у спрощенців можуть бути навіть вищими, ніж у загальній системі.

Представники м'ясної галузі розповіли про проблеми малого бізнесу через тиск великих торговельних мереж, які нав'язують різні бонуси, затягують оплату і ставлять дрібних виробників у нерівні умови. Через це багато малих підприємств страждають і не мають рівних можливостей.

Учасники круглого столу звернули увагу на важливість впровадження в Україні європейської директиви 2019/633, яка забороняє нечесні торговельні практики і захищає малих виробників від тиску великих компаній. Ця директива досі не імплементована в українське законодавство, і це було єдиним зауваженням від Єврокомісії під час перевірки.

Міністерство економіки підтримує спрощення податкової системи, впровадження європейських норм чесної торгівлі та розглядає можливість поширення кешбеку на ФОПів, якщо це не створить нових ризиків зловживань.

Народні депутати та бізнес-асоціації домовились про подальшу співпрацю для змін у податковій системі, щоб зробити її справедливою і більш прозорою, а також привести її у відповідність до європейських стандартів.

В цілому учасники погодились, що Україні потрібно спростити податкове адміністрування, забезпечити чесні умови для малого бізнесу і захистити його від тиску великих гравців.

Нагадаємо, бізнес-спільнота звернулась до Президента України та Уряду щодо неприпустимості перешкоджання проведення конкурсу на директора Бюро економічної безпеки.