Фото: Телеграм/Офіс Генерального прокурора

До України з Німеччини екстрадували двох громадян Азербайджану та Грузії, яких підозрюють у причетності до масштабної схеми збуту фальшивих доларів США

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За інформацією прокуратури АР Крим та м. Севастополя, чоловіки діяли в складі організованої злочинної групи, яка налагодила канал постачання підробленої валюти через тимчасово окупований Крим.

За даними слідства, зловмисники розповсюджували фальшиві купюри через спеціально створений Telegram-канал. Гроші надсилали поштою або передавали особисто. Вартість підроблених доларів становила від 50 до 60% від їх номіналу. Після одного з таких епізодів збуту у серпні 2021 року підозрюваних викрили та повідомили про підозру за ч. 2 та ч. 3 ст. 199 КК України - це придбання, зберігання, перевезення та збут фальшивої іноземної валюти.

Фото: Телеграм/Офіс Генерального прокурора

Уникнувши арешту, чоловіки втекли за межі України та були оголошені у міжнародний розшук. Згодом українські правоохоронці ініціювали екстрадицію. Після відповідного рішення німецьких органів підозрюваних передали Україні.

Наразі суд ухвалив рішення про тримання обох під вартою без права внесення застави. Досудове розслідування триває. Його ведуть слідчі поліції Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у співпраці з Офісом Генерального прокурора.

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