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24 червня 2025, 12:24

Підприємство з виготовлення мін підозрюють у несплаті понад 325 млн грн податків

24 червня 2025, 12:24
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фото: Бюро економічної безпеки
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Бюро економічної безпеки України повідомили головному бухгалтеру товариства з виготовлення осколкових мін

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що компанія впродовж 2022-2024 років була співвиконавцем державного контракту з постачання товарів оборонного призначення. Зокрема проводила роботи із спорядження 82 мм осколкових мін з давальницької сировини замовника.

Своєю чергою головний бухгалтер товариства, за результатами проведених розрахунків із замовником безпідставно застосував 0% ставку ПДВ та не зареєстрував податкові накладні щодо постачання згаданих послуг.

Це призвело до несплати понад 325 млн грн податку на додану вартість.

Нагадаємо, в Києві директор державного підприємства не сплатив майже 100 млн грн податків.

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