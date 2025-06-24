Підприємство з виготовлення мін підозрюють у несплаті понад 325 млн грн податків

фото: Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Правоохоронці встановили, що компанія впродовж 2022-2024 років була співвиконавцем державного контракту з постачання товарів оборонного призначення. Зокрема проводила роботи із спорядження 82 мм осколкових мін з давальницької сировини замовника.

Своєю чергою головний бухгалтер товариства, за результатами проведених розрахунків із замовником безпідставно застосував 0% ставку ПДВ та не зареєстрував податкові накладні щодо постачання згаданих послуг.

Це призвело до несплати понад 325 млн грн податку на додану вартість.

Нагадаємо, в Києві директор державного підприємства не сплатив майже 100 млн грн податків.