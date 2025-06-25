Фото: Телеграмм/Офис Генерального прокурора

В Украину из Германии экстрадировали двух граждан Азербайджана и Грузии, подозреваемых в причастности к масштабной схеме сбыта фальшивых долларов США

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

По информации прокуратуры АР Крым и Севастополя, мужчины действовали в составе организованной преступной группы, которая наладила канал поставки поддельной валюты через временно оккупированный Крым.

По данным следствия, злоумышленники распространяли фальшивые купюры через специально созданный Telegram-канал. Деньги присылали по почте или передавали лично. Стоимость поддельных долларов составила от 50 до 60% их номинала. После одного из таких эпизодов сбыта в августе 2021 года подозреваемых разоблачили и сообщили о подозрении по ч. 2 и ч. 3 ст. 199 УК Украины – это приобретение, хранение, перевозка и сбыт фальшивой иностранной валюты.

Фото: Телеграмм/Офис Генерального прокурора

Избежав ареста, мужчины скрылись за пределами Украины и были объявлены в международный розыск. Впоследствии украинские правоохранители инициировали экстрадицию. После решения немецких органов подозреваемых передали Украине.

Суд принял решение о содержании обоих под стражей без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается. Его ведут следователи полиции Автономной Республики Крым и Севастополя в сотрудничестве с Офисом Генерального прокурора.

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