скріншот із відео

У Кривому Розі сильний вітер пошкодив державний прапор, який майорів на одному з головних флагштоків міста

Про це повідомляють у місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.

Інцидент стався 24 червня. Потужні пориви вітру зірвали полотно з тримача, і синьо-жовтий стяг декілька хвилин майорів у небі поки не впав донизу. Подію випадково зафіксували на відео очевидці, які перебували неподалік.

На оприлюднених кадрах видно, як прапор поступово вивільняється з кріплень, а потім зривається з флагштока. Наразі місцева влада не коментувала ситуацію, однак відомо, що пошкоджене полотно вже прибрали після того, як воно приземлилося на покрівлю комерційної будівлі. Очікується встановлення нового стяга найближчим часом.

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