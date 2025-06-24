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24 червня 2025, 21:20

У Кривому Розі обірвало величезний прапор України: опубліковано відео

24 червня 2025, 21:20
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скріншот із відео
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У Кривому Розі сильний вітер пошкодив державний прапор, який майорів на одному з головних флагштоків міста

Про це повідомляють у місцевих Телеграм-каналах, передає RegioNews.

Інцидент стався 24 червня. Потужні пориви вітру зірвали полотно з тримача, і синьо-жовтий стяг декілька хвилин майорів у небі поки не впав донизу. Подію випадково зафіксували на відео очевидці, які перебували неподалік.

На оприлюднених кадрах видно, як прапор поступово вивільняється з кріплень, а потім зривається з флагштока. Наразі місцева влада не коментувала ситуацію, однак відомо, що пошкоджене полотно вже прибрали після того, як воно приземлилося на покрівлю комерційної будівлі. Очікується встановлення нового стяга найближчим часом.

Раніше повідомлялося, гурт Imagine Dragons створив гру з українською символікою.

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прапор Україна Кривий Ріг флагшток інцидент Дніпропетровська область
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