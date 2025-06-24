скриншот с видео

В Кривом Роге сильный ветер повредил государственный флаг, развевающийся на одном из главных флагштоков города

Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Инцидент произошел 24 июня. Мощные порывы ветра сорвали полотно с держателя, и сине-желтый флаг несколько минут развевался в небе пока не упал вниз. Событие случайно зафиксировали на видео находившиеся неподалеку очевидцы.

На обнародованных кадрах видно, как флаг постепенно высвобождается из креплений, а затем срывается с флагштока. Местные власти не комментировали ситуацию, однако известно, что поврежденное полотно уже убрали после того, как оно приземлилось на кровлю коммерческого здания. Ожидается установка нового флага в ближайшее время.

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