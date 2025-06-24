10:26  24 июня
В Одесской области 32-летняя женщина зарезала пенсионерку
06:25  24 июня
В Ивано-Франковске в реке утонул человек
03:55  24 июня
Из плена сразу за решетку: в Днепре судят военного за дезертирство
UA | RU
UA | RU
24 июня 2025, 21:20

В Кривом Роге оборвался огромный флаг Украины: опубликовано видео

24 июня 2025, 21:20
Читайте також українською мовою
скриншот с видео
Читайте також
українською мовою

В Кривом Роге сильный ветер повредил государственный флаг, развевающийся на одном из главных флагштоков города

Об этом сообщают в местных Телеграмм-каналах, передает RegioNews.

Инцидент произошел 24 июня. Мощные порывы ветра сорвали полотно с держателя, и сине-желтый флаг несколько минут развевался в небе пока не упал вниз. Событие случайно зафиксировали на видео находившиеся неподалеку очевидцы.

На обнародованных кадрах видно, как флаг постепенно высвобождается из креплений, а затем срывается с флагштока. Местные власти не комментировали ситуацию, однако известно, что поврежденное полотно уже убрали после того, как оно приземлилось на кровлю коммерческого здания. Ожидается установка нового флага в ближайшее время.

Ранее сообщалось, группа Imagine Dragons создала игру с украинской символикой.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
флаг Украина Кривой Рог флагшток инцидент Днепропетровская область
В Украине рассматривают новый формат НМТ: какие возможны изменения для поступающих
24 июня 2025, 20:25
25 июня – день траура в Кривом Роге в связи с ракетным ударом в Днепре
24 июня 2025, 19:29
За $2,5 тыс. военнослужащий пытался организовать побег СВЧшников в Молдову
24 июня 2025, 18:50
Все новости »
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
23 июня 2025
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Очередной скандал – финансовая махинация переполошила все украинские соцсети
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
Саммит НАТО в Гааге: встретятся ли Трамп и Зеленский
24 июня 2025, 21:48
В Запорожье из горящей многоэтажки спасли двух женщин
24 июня 2025, 21:45
ДБР задержало заместителя начальника полиции Полтавщины Бориса Реутова: что известно
24 июня 2025, 21:40
Россияне обстреляли Никопольщину: произошли пожары, пострадала пенсионерка
24 июня 2025, 21:05
На Франковщине мотоциклист насмерть сбил велосипедиста
24 июня 2025, 21:05
В Одесской области судили активиста, который притворялся военным ТЦК
24 июня 2025, 20:47
В Днепре возросло число погибших: подтверждено 17 жертв ракетной атаки
24 июня 2025, 20:42
Россияне атаковали пригород Херсона: есть пострадавшая
24 июня 2025, 20:35
В Украине рассматривают новый формат НМТ: какие возможны изменения для поступающих
24 июня 2025, 20:25
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
(Не)доверие, публичность, открытость. Три урока, которые должны извлечь украинцы из истории Назария Гусакова
Все публикации »
Вадим Денисенко
Сергей Фурса
Максим Жорин
Все блоги »