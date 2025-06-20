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Гурт Imagine Dragons створив нову відео-гру. При цьому музиканти залишили там символ, який нагадує про Україну

Про це повідомляє UNITED24, передає RegioNews.

Дейн Рейнольдс та його брат Мак представили новий проєкт. Це відеогра Last Flag, яка вийде у 2026 році. Розробкою займалась їхня студія Night Street Games. Відомо, що в процесі брали участь українські спеціалісти.

За сюжетом гри, у світі 1970-х років гравцям потрібно захищати власний врожай та знищувати ворожий. При цьому на честь українських захисників, один із персонажів гри має на лацкані нашивку з українським прапором.

"Амбасадори UNITED24 Imagine Dragons підтримують Україну з перших днів повномасштабного вторгнення Росії, піднімаючи український прапор на концертах по всьому світу. Щиро вдячні за їхню незмінну підтримку і за силу, якої вони діляться з мільйонами", — кажуть в UNITED24.

Слід зазначити, що американський гурт Imagine Dragons є амбасадорами UNITED24 і публічно підтримують Україну. На концертах Дейн Рейнольдс часто підіймає жовто-синій прапор та говорить про війну та російську агресію.

Зокрема, у 2023 році гурт випустив музичне відео на пісню Crushed. Відео розповідає про підлітка Сашка з Миколаївської області. Хлопчик жив у селищі, яке п'ять місяців було під окупацією росіян.