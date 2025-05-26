13:58  26 травня
На Закарпатті поліція розслідує самогубство студента: подробиці трагедії
14:47  26 травня
У Львові лікарі вкоротили язик чотирирічній дівчинці
14:31  26 травня
У лісі на Прикарпатті знайшли тіло 33-річного жителя Дніпра
UA | RU
UA | RU
26 травня 2025, 20:10

Навіть якщо орендуєш кімнату: як ВПО можуть отримати компенсацію за житло

26 травня 2025, 20:10
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

В Україні переселенці мають право на отримання фінансової допомоги, якщо вони орендують житло. Експерти пояснили, хто має право подати заяву

Про це повідомляє "Уряд. Online", передає RegioNews.

В Україні субсидію на оренду житла можуть отримати й ті вимушено переміщені особи, які орендують не квартиру чи будинок, а кімнату. На таку фінансову допомогу мають право громадяни:

  • які: виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;
  • не володіють житлом у відносно безпечному регіоні України;
  • не отримують допомогу на проживання як ВПО;
  • не проживають у житлі, за яке вже передбачена компенсація за програмою "Прихисток".

Для оформлення таких виплат потрібні наступні документи:

  • договір найму житла;
  • заяву на отримання субсидії;
  • документи, що підтверджують особливі обставини (опікунство, проживання дитини з одним із батьків, рішення суду тощо) — за потреби.

Документи повинні подавати й вимушено переміщені особи, і власник житла. Розмір виплат визначається з таких факторів:

  • кількість осіб у родині;
  • рівень доходів;
  • середня вартість оренди житла у конкретному населеному пункті.

Нагадаємо, що також в Україні працює програма "Прихисток". Вона спрямована те, щоб допомогти знайти одне одного людям, які можуть надати житло, і людям, які потребують цієї допомоги. Інформація про програму є на порталі "Дія".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
соціальні виплати ВПО
На Волині добудували багатоквартирний будинок для переселенців: коли можна заїжджати
09 квітня 2025, 06:57
В Україні зросли пенсії
04 березня 2025, 13:06
Всі новини »
23 травня 2025
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Історія одного із найодіозніших українських персонажів закінчилася несподівано, але водночас і очікувано
22 травня 2025
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
На війні, на жаль, не обійтись без втрат, але чи усі вони є необхідними?
19 травня 2025
Замість перемир'я – "переговори". Чому Путін проігнорував ідею 30-денної зупинки війни
У Стамбулі російська сторона так само імітувала перемовини, як російська армія імітує перемир'я
15 травня 2025
Запоріжжя і Херсон – як використають цю тему на можливих переговорах Росія і Україна
Країна-агресор завжди готова використати карту "своїх" міст в Україні для зриву будь-яких перемовин. Та чи використає?
У Черкасах люди натовпом "пішли на ТЦК": поліція розпочала кримінальне провадження
26 травня 2025, 21:50
На Чернігівщині чоловік з ножем напав на ТЦК
26 травня 2025, 21:35
ДЕКОЛОНІЗАЦІЯ: МОДЕРНІЗАЦІЯ чи НАВПАКИ?
26 травня 2025, 21:15
У Луцьку сталась бійка біля нічного клубу: серед учасників - правоохоронці
26 травня 2025, 20:45
На Полтавщині у ДТП загинув колишній голова ТЦК
26 травня 2025, 19:20
На відомій полонині Закарпаття дозволили будувати вітряки
26 травня 2025, 19:03
На Закарпатті тимчасово припиняє роботу один із пунктів пропуску
26 травня 2025, 18:44
На Запоріжжі в руках у дитини здетонував боєприпас
26 травня 2025, 18:35
У Києві на території дитячого садочку знайшли боєприпас
26 травня 2025, 18:13
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Політика, Росія, мафія. Хто і що стоїть за вбивством Андрія Портнова
Удар по полігону в Шостці та демарш комбата "Магури". Що сталося і як до цього ставитися
Всі публікації »
Ігор Луценко
Вадим Денисенко
Валерій Чалий
Всі блоги »