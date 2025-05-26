Навіть якщо орендуєш кімнату: як ВПО можуть отримати компенсацію за житло
В Україні переселенці мають право на отримання фінансової допомоги, якщо вони орендують житло. Експерти пояснили, хто має право подати заяву
Про це повідомляє "Уряд. Online", передає RegioNews.
В Україні субсидію на оренду житла можуть отримати й ті вимушено переміщені особи, які орендують не квартиру чи будинок, а кімнату. На таку фінансову допомогу мають право громадяни:
- які: виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;
- не володіють житлом у відносно безпечному регіоні України;
- не отримують допомогу на проживання як ВПО;
- не проживають у житлі, за яке вже передбачена компенсація за програмою "Прихисток".
Для оформлення таких виплат потрібні наступні документи:
- договір найму житла;
- заяву на отримання субсидії;
- документи, що підтверджують особливі обставини (опікунство, проживання дитини з одним із батьків, рішення суду тощо) — за потреби.
Документи повинні подавати й вимушено переміщені особи, і власник житла. Розмір виплат визначається з таких факторів:
- кількість осіб у родині;
- рівень доходів;
- середня вартість оренди житла у конкретному населеному пункті.
Нагадаємо, що також в Україні працює програма "Прихисток". Вона спрямована те, щоб допомогти знайти одне одного людям, які можуть надати житло, і людям, які потребують цієї допомоги. Інформація про програму є на порталі "Дія".