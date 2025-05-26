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В Україні переселенці мають право на отримання фінансової допомоги, якщо вони орендують житло. Експерти пояснили, хто має право подати заяву

Про це повідомляє "Уряд. Online", передає RegioNews.

В Україні субсидію на оренду житла можуть отримати й ті вимушено переміщені особи, які орендують не квартиру чи будинок, а кімнату. На таку фінансову допомогу мають право громадяни:

які: виїхали з тимчасово окупованих територій або зон бойових дій;

не володіють житлом у відносно безпечному регіоні України;

не отримують допомогу на проживання як ВПО;

не проживають у житлі, за яке вже передбачена компенсація за програмою "Прихисток".

Для оформлення таких виплат потрібні наступні документи:

договір найму житла;

заяву на отримання субсидії;

документи, що підтверджують особливі обставини (опікунство, проживання дитини з одним із батьків, рішення суду тощо) — за потреби.

Документи повинні подавати й вимушено переміщені особи, і власник житла. Розмір виплат визначається з таких факторів:

кількість осіб у родині;

рівень доходів;

середня вартість оренди житла у конкретному населеному пункті.

Нагадаємо, що також в Україні працює програма "Прихисток". Вона спрямована те, щоб допомогти знайти одне одного людям, які можуть надати житло, і людям, які потребують цієї допомоги. Інформація про програму є на порталі "Дія".