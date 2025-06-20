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20 червня 2025, 22:45

Право на освіту не звільнює від мобілізації: міністр освіти висловився про студентів, старших за 25 років

20 червня 2025, 22:45
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Фото з відкритих джерел
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На думку міністра освіти, керівники закладів повинні нести відповідальність за тих, хто в них навчається. Він переконаний, що освіта не повинна ставати механізмом для зловживань

Про це міністр освіти Оксен Лісовий написав на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Очільник МОН прокоментував навчання чоловіків віком від 25 років у вищих навчальних закладах. За його словами, право на освіту не повинно ставати механізмом для зловживань. Зокрема, "право на освіту — не індульгенція від обов’язку захищати державу".

На думку Оксена Лісового, керівники закладів освіти повністю відповідають за тих, хто саме в них навчається.

"Це не просто питання законності, а й питання честі, професійної репутації та громадянської відповідальності", - каже міністр.

Нагадаємо, що раніше уряд ухвалив відповідну постанову щодо зміни правил для аспірантів. За словами члена Комітету Верховної Ради з питань освіти Юлії Грішиної, є люди, які користуються такою можливістю, щоб ухилитися від мобілізації. На її думку, потрібно перевіряти, чи дійсно аспірант системно відвідує заняття, чи пише наукові статті, бере участь у наукових конференціях та чи пише дисертацію.

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