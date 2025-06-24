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24 июня 2025, 04:40

Слесари, строители, кулинары: украинские дети прямо из школы будут выходить сразу со специальностью

24 июня 2025, 04:40
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В Украине готовится реформа образования старших классов. Теперь дети смогут получать специальность сразу в школе

Об этом сообщает Новости.LIVE, передает RegioNews.

Украинские школьники с 2027 года смогут выбирать между академическим и профессиональным направлением обучения в школе. Таким образом, можно будет совместить получение полного среднего образования со специальностью.

По словам главы директората профессионального образования МОН Ирины Шумик, речь идет о тех сферах, где сейчас есть дефицит кадров. Это, в частности, строительство, электричество, кулинария, слесарное дело.

"Это сложные профессии, требующие технических знаний, практических навыков и работы с оборудованием", - говорит Шумик, добавляя, что зарплаты в этих областях часто могут превышать оплату труда специалистов с высшим образованием.

Реформа предусматривает, что будут учреждения двух типов: академический лицей для углубленного изучения предметов и подготовки к поступлению в университет; профессиональный лицей – для получения аттестата и диплома квалифицированного работника одновременно.

При этом профессиональные знания планируют интегрировать с общеобразовательными. К примеру, физику будут изучать через прикладные задания.

Напомним, ранее МОН обновил правила дистанционного обучения во время войны. В частности, теперь дети за границей могут учиться дистанционно или по украиноведческому компоненту (до 8 часов в неделю). Украинские школьники смогут продолжать дистанционное обучение в своей школе, если в заведении нет укрытия.

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