Колаж: RegioNews

Про це депутатка Марʼяна Безугла написала в Telegram, передає RegioNews.

Нещодавно ведуча Маша Єфросиніна емоційно відреагувала на скандальне висловлювання депутатки про загиблого хлопця в Києві. Тоді вона опублікувала короткий допис з нецензурною лексикою.

Фото: Instagram

Марʼяна Безугла відреагувала на критику. Вона заявила, що Єфросинвна "пускає скупі сльози по своїй тяжкій київській долі" і обзиває її, щоб про неї хтось згадав. При цьому депутатка заявила, що ведуча "свого ж чоловіка пристроїла служити в Києві".

Також Марʼяна Безугла дорікнула ведучій за її сестру Лізу Ющенко:

"До речі, Ліза Ющенко, сестра Маші та екс-дружина сина Віктора Ющенка, мешкає в Москві з 2014 року після одруження з російським бізнесменом і народження сина. Попри вторгнення РФ в Україну, вона не виїхала з країни-агресора. У день повномасштабного вторгнення опублікувала коротке "Stop war in Ukraine", після чого утримується від будь-яких політичних заяв. Продовжує вести розкішний спосіб життя, відвідує вечірки, російські студії та світські заходи", - написала депутатка.

Нагадаємо, у Києві внаслідок атаки росіян 17 червня загинув 31-річний хлопець, який був студентом магістратури університету ім. Драгоманова, навчався на факультеті фізичного виховання, спорту та здоров’я. Тоді Мар'яна Безугла написала, що він "косив від армії, але карма". Користувачі соцмереж звинуватили депутатку у цинічному підході до загибелі цивільної особи та недоречності висловлювань у момент загальнонаціональної жалоби.