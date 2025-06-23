"Я тримав ті позиції, які ти здавала своїм кураторам": заступник командира 241 бригади жорстко відповів Безуглій
Військовий Олексій Фандецький у соцмережі заступився за музиканта Тараса Тополю. За це згодом на нього з критикою накинулась народна депутатка Безугла
Про це Олексій Фандецький написав у Facebook, передає RegioNews.
Заступник командира окремої 241 бригади заступився за співака Тараса Тополю, якого нардепка Мар'яна Безугла звинуватила у "фейковій службі". За його словами, в червні 2022 року, коли він брав участь в боях за Дементіївку Харківської області, Тарас та хлопці з гурту "Антитіла" врятували багатьох (музиканти були парамедиками).
Після цього Безугла написала на своїй сторінці, що Фандецький був у внутрішніх військах МВС під час Майдану з "Беркутом" (як і Юрій "Ахіллес" Федоренко). Згодом Фандецький був у київській територіальній обороні.
"Улюбленці. Медійні. Як сказав Олексій, висновки кожен зробить сам", - написала нардепка.
Фандецький не залишив це без відповіді. Згодом він написав:
"Мар'яна Безугла, я тримав ті позиції, які ти здавала своїм кураторам. На цьому і розійдемось".
Нагадаємо, що, під час нічного російського обстрілу столиці постраждала квартира фронтмена гурту "Антитіла" Тараса Тополі. Музикант розповів, що всередині все розтрощене, залишились лише стіни.
Після цього народна депутатка Мар'яна Безугла звинуватила музиканта у "фейковій службі". Вона заявила, що Тополя мобілізувався "для картинки" та випустив пісню "Фортеця Бахмут" за замовлення.
"А ти співав солодким голосом замовну пісеньку і далі спокійно собі звільнився для подальших турне. Фейкова служба – справжня війна. Справжній російський "Шахед", ракета, яка не вибирає, чи ти "порішав" в університеті, щоб не мобілізуватись, чи ти VIP з фейковою службою. "Карма", - написала Безугла.