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23 червня 2025, 10:50

За добу ЗСУ ліквідували понад 1000 росіян, — Генштаб

23 червня 2025, 10:50
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фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
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За минулу добу Сили оборони України знищили 1 010 російських загарбників, дві системи РСЗВ, танк, п'ять бойових броньованих машин, 58 артилерійських систем, 138 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 127 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальна кількість втрат армії РФ із початку повномасштабного вторгнення в Україну становить близько 1 012 500 солдат.

Нагадаємо, за минулий тиждень Сили оборони України знищили понад 7,5 тисяч російських окупантів.

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