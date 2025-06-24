Бойцы СБУ показали, как уничтожают на поле боя российскую технику и пехоту
Воины Центра спецопераций "А" СБУ безжалостно уничтожают технику и пехоту врага на самых горячих направлениях фронта
Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.
Для эффективного уничтожения врага бойцы применяют беспилотники.
"Дроны спецназовцев СБУ ― небесная казнь для оккупантов. Только за две недели более 860 оккупантов уже почувствовали на себе, что означает точность операторов FPV-дронов ЦСО "А" СБУ", ― говорится в сообщении.
Напомним, на Запорожье разведчики уничтожили железнодорожные цистерны с горючим оккупантов.
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