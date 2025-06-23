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С 23 июня украинские заведения сети McDonald's начинают официальный прием на работу подростков, которым исполнилось 16 лет

Об этом сообщает пресс-служба компании McDonald's, передает RegioNews.

Речь идет о возможности временного трудоустройства с гибким графиком, адаптированным под нужды школьников и студентов.

В компании отмечают, что главная цель инициативы – помочь молодым людям получить первый опыт работы. Работники смогут совмещать работу с учебой, ведь график предусматривает ограничения по возрасту: до 18 часов в неделю во время учебного года и до 36 часов в каникулы. Работать разрешено только в дневное время – с 7:00 до 21:00.

Компания не только обеспечивает официальное трудоустройство, но готова вкладывать ресурсы в развитие персонала. Молодые работники получат базовую учебу, направленную как на развитие профессиональных навыков, так и на формирование ответственности, пунктуальности и умения работать в команде.

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