За сутки ВСУ ликвидировали более 1000 россиян, — Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 010 российских захватчиков, две системы РСЗО, танк, пять боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня и 127 единиц автомобильной техники и автоцистерн
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 012 500 солдат.
Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили более 7,5 тысячи российских оккупантов.
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