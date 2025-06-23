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23 июня 2025, 10:50

За сутки ВСУ ликвидировали более 1000 россиян, — Генштаб

23 июня 2025, 10:50
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фото: Генштаб ВСУ/Facebook
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За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 1 010 российских захватчиков, две системы РСЗО, танк, пять боевых бронированных машин, 58 артиллерийских систем, 138 БпЛА оперативно-тактического уровня и 127 единиц автомобильной техники и автоцистерн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину составляет около 1 012 500 солдат.

Напомним, за прошедшую неделю Силы обороны Украины уничтожили более 7,5 тысячи российских оккупантов.

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