За неделю Силы обороны ликвидировали более 7,5 тысяч россиян
За прошедшую неделю, с 15 по 22 июня, Силы обороны Украины уничтожили около 7 630 оккупантов, а также 1 968 единиц вооружения и военной техники российских захватчиков
Об этом сообщил генерал-лейтенант ВСУ Александр Павлюк, передает RegioNews.
За указанный период существенные потери понесли вооружение и военная техника российских войск:
- 27 танков;
- 63 боевых бронированных машин;
- 242 артиллерийские системы;
- три РСЗО;
- две установки ПВО;
- 717 единиц автотехники;
- пять единиц спецтехники.
"По данным Генерального штаба ВС Украины, за неделю наши защитники уничтожили по меньшей мере 39 вражеских ракет и 870 БпЛА ОТР, в том числе ударных дронов", - добавил Александр Павлюк.
Напомним, в Харьковской области бригада "Месть" сожгла российскую тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек".
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