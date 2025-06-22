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22 июня 2025, 15:44

Зеленский ввел санкции против беглого нардепа Дмитрука и Онищенко

22 июня 2025, 15:44
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фото: Офис Президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, сотрудничающих с оккупантами. Среди них беглый нардеп Артем Дмитрук и бывший нардеп Александр Онищенко

Об этом сообщил Владимир Зеленский. Также соответствующий документ №417/2025 появился на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

"Подписал указ о новых санкциях Украины – против тех, кто сотрудничает с оккупантом на нашей земле. Это физические и юридические лица, которые ведут бизнес на временно оккупированной территории Украины, в частности в Крыму, а также помогают оправдывать агрессию, считают нормой зарабатывать деньги в оккупации, платят налоги оккупанту", - говорится в сообщении.

Санкции 22 июня введены против 13 человек и восьми компаний, из которых две зарегистрированы в России, а остальные – на Кипре.

Также Владимир Зеленский анонсировал следующие санкционные решения.

"Выявляем все схемы, которые используют в пользу оккупанта, а значит – против Украины, и блокируем их. Работаем и для того, чтобы полностью синхронизировать украинские санкции с решениями партнеров. Справедливость должна брать верх во всех юрисдикциях и реально ограничивать всех, кто выбрал Россию и войну", ― добавил глава государства.

Напомним, 7 октября прошлого года стало известно, что нардеп, избранный от "Слуги народа", а сейчас внефракционный, Артем Дмитрук, после своего бегства за границу дистанционно голосовал на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

25 августа генпрокурор сообщил о подозрении народному депутату Артему Дмитруку из-за нападений на правоохранителя и военного. Впоследствии стало известно, что Дмитрук сбежал за границу. Работники ГБР объявили его в международный розыск. Известно, что Дмитрук находится в Великобритании.

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