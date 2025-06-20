Путін заявив, що РФ не прагне капітуляції України

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Про це російський диктатор повідомив, відповідаючи на питання модератора пленарного засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму, передає RegioNews.

"Ми не добиваємось капітуляції з боку України. Ми наполягаємо на визнанні реалій, що склалися на землі", - сказав російський лідер.

Раніше Путін заявив, що він не проти зустрітися із Володимиром Зеленським. На його думку, це може статися лише на завершальному етапі переговорів про завершення війни.