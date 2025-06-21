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21 июня 2025, 04:35

Фуражная кукуруза в Украине изменилась в цене: что происходит на рынке

21 июня 2025, 04:35
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Иллюстративное фото
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В Украине фиксируется изменение стоимости фуражной кукурузы. Среди причин называют то, что большая часть покупателей ждут нового урожая.

Об этом сообщает agronews, передает RegioNews.

В Украине подешевела фуражная кукуруза. На внутреннем рынке фиксировали стоимость в пределах 9400–10300 грн/т СРТ. При этом максимальные цены ставили только те компании, которым требовалось срочно привлечь дополнительные объемы сырья.

Эксперты объяснили, что ликвидность на рынке кукурузы остается низкой. Причиной стало то, что основная часть покупателей завершила закупки зерна в текущем сезоне и переориентировалась на ранние культуры нового урожая.

Напомним, ранее в Кировоградской области за последний месяц зафиксировали снижение закупочной цены на молоко — минус 2 гривны за литр. Причиной назвали увеличение объемов надоев и активный выпас скота. По словам экспертов, эта ситуация для области неуникальна, ведь удешевление молока в летний период – общеукраинская тенденция.

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