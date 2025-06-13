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13 червня 2025, 11:07

У Кіровоградській області знизилась закупівельна ціна на молоко - на 2 гривні

13 червня 2025, 11:07
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Фото: Суспільне Кропивницький
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За словами експертів, така тенденція спостерігається по всій країні

Про це розповів виконавчий директор Спілки молочних підприємств України Арсен Дідур "Суспільному", передає RegioNews.

У Кіровоградській області за останній місяць зафіксували зниження закупівельної ціни на молоко - мінус 2 гривні за літр. Причиною стало сезонне збільшення обсягів надоїв та активний випас худоби. У літній період корови отримують більше зеленої маси, що напряму впливає на кількість виробленого молока.

Фахівці зазначають, що така ситуація не є унікальна для регіону, адже здешевлення молока в літній період - загальноукраїнська тенденція. Зараз ринок насичений, тому переробні підприємства знижують закупівельну вартість. У селах та на приватних фермах також спостерігається збільшення пропозиції молока, що додатково впливає на ринкову ціну.

Проте експерти попереджають: ближче до осені ситуація зміниться. Через скорочення обсягів надоїв і погіршення погодних умов випас стане обмеженим, відповідно - пропозиція молока зменшиться. Очікується, що в зимовий період закупівельні ціни знову підуть угору.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінились ціни на молочну продукцію: скільки тепер доведеться платити.

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