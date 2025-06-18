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в Укрзалізниці вже з 18 червня проводять інкасацію. Подорожчають деякі товари в поїздах далекого сполучення

Про це повідомляє Укрзалізниця, передає RegioNews.

В Укрзалізниці вирішили переглянути ціни на товари, які продають в поїздах далекого сполучення. Інкасація планується вже з 18 червня. При цьому навіть після подорожчання чай у вагонах буде коштувати дешевше, якщо порівнювати з ринковими цінами.

Вартість класичного чаю зросте до 20 гривень (зараз 10 гривень). Також подорожчання торкнеться газованої та негазованої води; розчинної кави; кавового напою "3 в 1". Ціни очікуються теж до 20 гривень.

"Нагадаємо, що на борту Укрзалізниці наразі доступні 3 види класичного чаю, 3 види авторського чаю, капсульна та дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків. У поїздах міжнародного сполучення пасажирам також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах — спеціальне дитяче меню від Євгена Клопотенка, а на 4 поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плова, картоплі з куркою та сирників", - додали в Укрзалізниці.

Нагадаємо, нещодавно вперше з часів незалежності в Україні з'явились нові плацкартні вагони. У нових вагонах є чимало нововведень. Зокрема, з'явились міні-перегородки між місцями та проходом для більшої приватності.