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18 червня 2025, 23:45

В Україні подорожчало м'ясо: скільки тепер доведеться платити за яловичину та курятину

18 червня 2025, 23:45
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В Україні знову змінились ціни на м'ясо. Зокрема, подорожчала курятина, яка вважається найпопулярнішим видом м'яса серед українців

Про це повідомляє AgroReview, передає RegioNews.

У червні в Україні подорожчало м'ясо. Зокрема, яловичина зросла в ціні на 6% за місяць — до 336 гривень за кілограм. Це на 20% більше, якщо порівнювати з минулим роком.

Подорожчала також курятина: на 11% вище в ціні філе — до 222 гривень за кілограм (на 39% за рік), стегно — на 28%, до 154 гривень за кілограм (на 39% за рік), а тушка — на 25%, до 110 гривень за кілограм (на 42% за рік).

Ціни на свинячий ошийок лишились стабільними: середня вартість становить 330 гривень за кілограм. Проте якщо порівнювати з минулим роком, то й тут фіксують подорожчання на 31%.

Такі зміни цін фахівці пояснюють тим, що подорожчали корми. Що стосується яловичини, то в цьому випадку важливим фактором є обмежена пропозиція на ринку.

Нагадаємо, раніше повідомлялось про подорожчання риби в Україні. Ціна свіжомороженої скумбрії зросла до 224,05 гривні за кілограм. Для порівняння, в травні це було 197,18 гривні. Тобто, за місяць скумбрія подорожчала на 9%.

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