Иллюстративное фото

В Украине фиксируют удешевление пшеницы. Эксперты объяснили, почему так происходило

Об этом сообщает agronews, передает RegioNews.

Аналитики отметили, что в середине июня в Украине снижалась цена на пшеницу. По словам экспертов, был невысокий спрос трейдеров, ожидавших нового урожая. При этом предложение было недостаточным.

Цены на пшеницу 2 класса фиксировались в пределах 10000–11300 грн/т СРТ, а на фуражную пшеницу – в пределах 9200–10200 грн/т СРТ.

Напомним, что в Украине подорожала капуста. В июне популярный овощ продают по 10–20 гривен за килограмм. Это на 29% больше, чем в прошлые недели.