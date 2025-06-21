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По мнению военного, мобилизация нужна. Ведь рекрутинговые центры не могут "перекрыть" все нужды

Об этом Сергей ("Калина") Паламарь рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает RegioNews.

По мнению Святослава Паламара, негатив в сторону ТЦК преувеличен. Он отметил, что действительно есть единичные скандальные случаи, однако они не столь массовые, как кажется людям. Военный предположил, что это специально подсвечивается российским ИПСО, ведь делается акцент именно на негативе. Он добавил, что мобилизация нужна, но если есть нарушения, нарушителей надо наказывать.

"Те военнослужащие ТЦК, допустившие нарушения, должны быть приказаны и все должно быть сбалансировано. Для меня, как командира, чем грубее работает ТЦК, тем больше у меня людей. Потому что люди понимают, что не хотят попасть непонятно куда и выбирают идти за рекрутингом в "Азов", - рассказал Сергей Пала.

Ранее сообщалось, что в Украине было начато 1000 уголовных производств по нарушениям со стороны ТЦК. Однако ни по какому делу до сих пор нет приговора.