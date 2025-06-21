15:55  20 июня
На Днепропетровщине военный устроил стрельбу во дворе, ранен ребенок
15:33  20 июня
На Сумщине растет количество случаев бешенства: уже 10 с начала года
11:06  20 июня
Леся Никитюк впервые стала мамой: телеведущая родила сына
UA | RU
UA | RU
21 июня 2025, 00:40

Негатив в сторону ТЦК преувеличен: командир "Азова" Паламар объяснил, что происходит с мобилизацией

21 июня 2025, 00:40
Читайте також українською мовою
Фото: YouTube
Читайте також
українською мовою

По мнению военного, мобилизация нужна. Ведь рекрутинговые центры не могут "перекрыть" все нужды

Об этом Сергей ("Калина") Паламарь рассказал в интервью Дмитрию Гордону, передает RegioNews.

По мнению Святослава Паламара, негатив в сторону ТЦК преувеличен. Он отметил, что действительно есть единичные скандальные случаи, однако они не столь массовые, как кажется людям. Военный предположил, что это специально подсвечивается российским ИПСО, ведь делается акцент именно на негативе. Он добавил, что мобилизация нужна, но если есть нарушения, нарушителей надо наказывать.

"Те военнослужащие ТЦК, допустившие нарушения, должны быть приказаны и все должно быть сбалансировано. Для меня, как командира, чем грубее работает ТЦК, тем больше у меня людей. Потому что люди понимают, что не хотят попасть непонятно куда и выбирают идти за рекрутингом в "Азов", - рассказал Сергей Пала.

Ранее сообщалось, что в Украине было начато 1000 уголовных производств по нарушениям со стороны ТЦК. Однако ни по какому делу до сих пор нет приговора.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Азов мобилизация ТЦК
Право на образование не освобождает от мобилизации: министр образования высказался о студентах старше 25 лет
20 июня 2025, 22:45
Продавал авто – мобилизовали: в ТЦК подтвердили, что используют Auto.Ria для мобилизации
20 июня 2025, 20:17
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
В Ровенской области в ДТП пострадали трое детей
21 июня 2025, 01:05
Проблема мусорных баков в Запорожье: как бюджет тратит миллионы из-за вандалов
20 июня 2025, 23:35
Право на образование не освобождает от мобилизации: министр образования высказался о студентах старше 25 лет
20 июня 2025, 22:45
Эксперт заявил, что фортификации в Сумской области нужно было строить еще год назад
20 июня 2025, 21:55
"Холостяк" стартует: актер Тарас Цымбалюк показал фото со знаменитой красной дорожкой
20 июня 2025, 21:45
Одна из стран Европы готова отменить защиту для украинцев
20 июня 2025, 21:39
Во Львовской области руководитель благотворительного фонда обманул военных и волонтера на 1,3 млн грн
20 июня 2025, 21:29
Украина наращивает производство дронов-перехватчиков "Шахедов"
20 июня 2025, 21:08
Россияне атаковали Днепропетровщину: произошел пожар, пострадали здания
20 июня 2025, 20:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Сергей Фурса
Максим Жорин
Остап Дроздов
Все блоги »