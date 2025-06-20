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20 июня 2025, 22:45

Право на образование не освобождает от мобилизации: министр образования высказался о студентах старше 25 лет

20 июня 2025, 22:45
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Фото из открытых источников
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По мнению министра образования, руководители заведений должны нести ответственность за обучающихся в них. Он убежден, что образование не должно становиться механизмом для злоупотреблений

Об этом министр образования Оксен Лисовой написал на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Глава МОН прокомментировал обучение мужчин в возрасте от 25 лет в высших учебных заведениях. По его словам, право на образование не должно становиться механизмом злоупотреблений. В частности, "право на образование — не индульгенция от обязанности защищать государство".

По мнению Оксена Лесного, руководители учебных заведений полностью отвечают за тех, кто именно у них учится.

"Это не просто вопрос законности, но и вопрос чести, профессиональной репутации и гражданской ответственности", – говорит министр.

Напомним, что ранее правительство приняло соответствующее постановление об изменении правил для аспирантов. По словам члена Комитета Верховной Рады по вопросам образования Юлии Гришиной, есть люди, которые пользуются такой возможностью, чтобы уклониться от мобилизации. По ее мнению, нужно проверять, действительно ли аспирант системно посещает занятия, пишет ли научные статьи, участвует в научных конференциях и пишет ли диссертацию.

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