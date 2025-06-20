Иллюстративное фото

Представителя ТЦК спросили об "оригинальном способе" мобилизации через сайт Auto.Ria для продажи авто. Однако он это не возразил

Об этом сообщает депутат Алексей Гончаренко, передает RegioNews.

По словам депутата, эта тема обсуждалась во время заседания временной следственной комиссии по ТЦК. У представителя Житомирской ТЦК спросили, действительно ли ТЦК ищут военнообязанных через сайт Auto.Ria. В результате представитель ТЦК подтвердил это.

"Для того чтобы выполнить план по призыву военнообязанных, мы вынуждены прибегать к таким нестандартным методам. Но они не нарушают законодательство", - сказал он.

Скандал с ТЦК и Auto.Ria В мае в сеть слили видео с совещания житомирских представителей ТЦК, во время которого они обсуждали новый метод мобилизации.

Впоследствии в Житомирском областном ТЦК и СП заявили, что произошла атака хакеров, и в сеть попало скандальное видео. Они также добавили, что видео было опубликовано кем-то с пошлиной манипулировать общественным мнением, а ТЦК "действуют исключительно в рамках действующего законодательства Украины и способом, предусмотренным законом".